23-летний мошенник развел директора департамента Минфина РФ на миллионы

Полиция задержала россиянина, обманувшего сотрудника Минфина на 4 млн рублей

Полиция задержала 23-летнего россиянина, который в марте развел директора департамента Минфина России почти на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает издание Baza.

Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. Пока силовикам предстоит выяснить, остались ли у афериста деньги чиновника или он уже все потратил.

Мошенник действовал по классической схеме — назвал себя сотрудником банка и призвал директора департамента ведомства перевести деньги на «безопасный счет», пока аферисты их не украли. Чиновник пошел к банкомату, снял со счета 3,8 миллиона и перевел все на «защищенные» реквизиты. Только потом мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Ранее в Брянской области суд приговорил к двум годам колонии общего режима 19-летнего курьера телефонных мошенников.