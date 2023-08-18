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15:51, 18 августа 2023Среда обитания

Чиновник украл выделенные на ремонт набережной полмиллиона рублей

Начальник управления ЖКХ Джанкоя украл выделенные на ремонт набережной деньги

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Начальник управления ЖКХ города Джанкоя в Крыму Олег Куприянов украл полмиллиона рублей, выделенные на ремонт набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

В 2021 году был заключен контракт на строительство набережной. Позже Куприянов поставил подпись на акте приемки-сдачи работ при том, что объект не достроили. Таким образом чиновник получил около 500 миллионов рублей.

О ситуации стало известно в ходе стандартной проверки. Тогда же выяснилось, что Куприянова неоднократно ловили на нарушениях — в 2020 году его судили за служебный подлог. В этот раз чиновник лишился должности. Следственный комитет приступил к проверке.

Ранее вице-губернатор Костромской области Юрий Маков назвал придукрами жителей, которые пожаловались на замену троллейбусов неудобными маршрутами автобусов. Так он прокомментировал тот факт, что недовольные нововведениями записали видеообращение, попросив о помощи не администрацию региона, а президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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    Александра Качан
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