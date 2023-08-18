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18:21, 18 августа 2023Путешествия

Пассажир тайно сделал неприличные фото стюардессы и попутчиц и попался полиции

Пассажир SpiceJet сфотографировал стюардессу на телефон и был задержан

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Пассажир индийской авиакомпании SpiceJet тайно сделал неприличные фото стюардессы и нескольких попутчиц в самолете и был задержан. Об этом сообщает Hindustan Times.

Самолет направлялся из Дели в Мумбаи 16 августа. Во время полета пассажир фотографировал женщин и позже попался полиции. Видео со злоумышленником распространилось в соцсетях, после чего на него обратили внимание правоохранительные органы. Мужчину нашли и задержали.

По данным полицейских, при проверке телефона мужчины на карте памяти нашли указанные снимки из полета.

Ранее пассажир бизнес-класса, летевший американской авиакомпанией Delta Airlines, вышел из себя из-за отказа в вине и начал домогаться бортпроводника. Кроме того, буйный турист сломал поднос с едой и напитками. После случившегося члену экипажа пришлось спрятаться в отсеке для персонала, чтобы дебошир больше не подходил к нему.

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    Зарина Дзагоева
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