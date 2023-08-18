В России заявили о сорванных планах Запада на Украине

Сенатор Климов заявил о «выдыхающемся» противнике России

Запад и Украина рассчитывали на блицкриг, планируя контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но он не удался ни на поле боя, ни в экономике, ни в финансах. Теперь политики вынуждены искать другие выходы из сложившейся ситуации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Могу сказать одно: по моим ощущениям, противник выдыхается. Я имею ввиду не только ВСУ, наемников, но и весь политический класс, который нам противостоит и которым руководит Вашингтон, — сказал Климов. — Они рассчитывали на блицкриг, но мы его сорвали. Он не удался ни на поле боя, ни в экономике, ни в финансах. Теперь они пытаются найти выход из сложившейся ситуации».

По словам сенатора, мнения разделились: одним, как полякам, кажется верным продолжать идти вперед, развивая конфликт с Россией. Другие считают более верным решением поиск альтернативных путей достижения мира.

«А там других вариантов, кроме прекращения этого всего, нет. Но в Вашингтоне те, от кого зависят такие решения, к этому еще не готовы. Они ориентируются не на происходящее на поле боя, а на собственную предвыборную ситуацию», — заметил политик.

Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен высказался, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе действительно может привести к окончанию военного конфликта.

При этом сам Йенс Столтенберг неоднократно отказывался обсуждать какие-либо решения касательно украинского урегулирования без участия официального Киева.