Экономист высказался о будущем курсов валют

Экономист Беляев допустил постепенный рост курса доллара

Фундаментальные причины снижения курса рубля по отношению к доллару не устранены, а, значит, валюта продолжит укрепляться после небольшой коррекции, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал рост доллара до 110 рублей.

Пресечение ажиотажа

Рубль устойчиво и последовательно снижался по отношению к доллару с весны, что было обусловлено фундаментальными причинами, отметил экономист. На фоне этого монотонного снижения вмешались и другие, психологические и конъюнктурные факторы, которые ускорили падение.

«Были подогретые ожидания, и они стали срабатывать уже в психологической зоне по снижению рубля, при чем с тенденцией ускоряющейся и готовой сорваться в ажиотаж и повышенный спрос. Тут вмешался Центральный Банк, он поднял ключевую ставку. Ожидалось, что это пресечет снижение курса рубля, но этого не произошло. Тем не менее произошла какая-то коррекция ажиотажного хвостика, который вырос на фоне многомесячного тренда, его действительно удалось отсечь и пресечь с помощью высокой ключевой ставки, но внутреннюю болезнь это никоим образом не исправило», — высказался Беляев.

Чего ждать дальше

По его словам, снятие информационно-психологического налета обусловило некоторую коррекцию рубля по отношению к доллару, и теперь курс колеблется вокруг 95. Однако аналитик считает, что тренд на снижение рубля продолжится, так как фундаментальные факторы не устранены, а усугублены ключевой ставкой, и экономический механизм работает с затруднением.

«Сейчас будет некоторая передышка колебаний. Поскольку они происходят в психологической сфере, и спекулянты еще вмешиваются, поэтому и идет такая раскачка, то вверх, то вниз вокруг 95. Потом этот тренд продолжит свое движение по снижению курса рубля, точно такое же монотонное, а, может, даже быстрее, потому что экономике работать трудно. И если это будет продолжаться, видимо, курс найдет новую точку равновесия в районе 110 рублей за доллар», — спрогнозировал Беляев.

Утром 17 августа в ходе торгов на Московской бирже доллар подешевел до 93,9 рубля. Одновременно с этим падал в цене и евро — на минимуме валюта опускалась до 101,9 рубля.

Рубль начал укрепляться 16 августа, когда за день американская валюта потеряла более двух рублей к доллару, курс снизился с 96,8 до 94,6 рубля. Также курс евро снизился со 105,3 до 103,2 рубля за единицу.

Курсы валют начали меняться после анонсированного обсуждения мер по поддержке рубля. Ожидалось, что власти России возобновят обязательную продажу валютной выручки экспортеров, вплоть до 80-90 процентов от получаемых средств. Также среди вероятных изменений называли запрет на выплату дивидендов, лимиты на вывоз валюты за пределы России экспортерами, ограничение валютных свопов, а также отмену субсидий на импорт.