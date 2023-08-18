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06:39, 18 августа 2023Спорт

Вернувшийся в УНИКС легионер рассказал о тоске по русской кухне

Вернувшийся в УНИКС легионер Рейнольдс заявил, что в межсезонье скучал по борщу
Джален Рейнольдс

Джален Рейнольдс. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс рассказал о тоске по русской кухне. Его слова приводит YouTube-канал команды.

«Я очень скучал по Казани. Скучал по борщу, по атмосфере. Казань не такой большой город, но очень спокойный, домашний и комфортный. Да, я действительно скучал по Казани», — заявил легионер.

Ранее Рейнольдс и француз Луи Лабейри вернулись в расположение команды после межсезонья. Спортсмены подписали контракт с казанской командой в 2022 году. В июне 2023-го американец продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/2024.

23 июля испанский тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что проведет отпуск в России, потому что хочет побыть в лесу на свежем воздухе и попробовать блюда русской кухни. «Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города. Обязательно повторим подобный отдых», — добавил Абаскаль.

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    Андрей Стрельцов
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