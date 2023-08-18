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18:17, 18 августа 2023Наука и техника

Samsung выпустит камеру с рекордным разрешением

Tech_Reve: Samsung создаст для смартфонов камеру с разрешением 440 мегапикселей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Смартфоны Samsung в обозримом будущем получат камеру рекордного разрешения. Об этом в своем Twitter заявил известный инсайдер под ником Tech_Reve.

Специалист рассказал, что инженеры южнокорейской корпорации начали работать над новым сенсором для камеры телефонов. Датчик под названием ISOCELL HU1 будет иметь рекордное разрешение в 440 мегапикселей. Автор уточнил, что сенсор получит размер 1 дюйм.

Tech_Reve отметил, что Samsung также выпустит подобные камеры не только для флагманских смартфонов, но и для автомобилей-беспилотников. Инсайдер напомнил, что еще в 2020 году в корпорации обещали создать 600-мегапиксельные сенсоры, предназначенные для транспортных средств с автопилотом.

Кроме того, Samsung начала работу над другими сенсорами для камер смартфонов. Речь идет о 50-мегапиксельном ISOCELL GN6 и 200-мегапиксельном ISOCELL HP7. Galaxy S23 Ultra, который на данный момент является передовым смартфоном Samsung, имеет камеру с ведущим сенсором разрешением 200 мегапикселей.

Ранее известный инсайдер Йогеш Брар раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. По информации специалиста, аппарат получит процессор Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3, камеру с объективом 200 мегапикселей и аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

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    Андрей Ставицкий
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