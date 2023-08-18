Сальдо заявил о полной зачистке Казачьих Лагерей от ВСУ

Сальдо: ВС РФ зачистили от ВСУ район Казачьих Лагерей в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) полностью зачистили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра. Его слова передает ТАСС.

«На сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен физически — украинских военных там нет», — заверил Сальдо. Он рассказал, что в первый день отдельные диверсионно-разведывательные группы противника еще могли прятаться на окраинах населенного пункта. «Потом боевики этих ССО быстро закончились — плавали лицами вниз в воде возле своих американских надувных лодок, мы все это наблюдали на видео», — поделился он.

После этого на побережье в районе села продолжали прибывать военнослужащие теробороны, которых «последовательно перемалывала наша артиллерия, РСЗО и "Солнцепеки"», добавил Сальдо.

О том, что поселок Казачьи Лагери в Херсонской области был взят под контроль российских военных, сообщалось 8 августа.