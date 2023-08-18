Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:15, 18 августа 2023Бывший СССР

Сальдо заявил о полной зачистке Казачьих Лагерей от ВСУ

Сальдо: ВС РФ зачистили от ВСУ район Казачьих Лагерей в Херсонской области

Автор: Павел Бедняков / РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) полностью зачистили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра. Его слова передает ТАСС.

«На сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен физически — украинских военных там нет», — заверил Сальдо. Он рассказал, что в первый день отдельные диверсионно-разведывательные группы противника еще могли прятаться на окраинах населенного пункта. «Потом боевики этих ССО быстро закончились — плавали лицами вниз в воде возле своих американских надувных лодок, мы все это наблюдали на видео», — поделился он.

После этого на побережье в районе села продолжали прибывать военнослужащие теробороны, которых «последовательно перемалывала наша артиллерия, РСЗО и "Солнцепеки"», добавил Сальдо.

О том, что поселок Казачьи Лагери в Херсонской области был взят под контроль российских военных, сообщалось 8 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались атаковать корабли ВМФ России безэкипажным катером. Откуда у украинских сил морские дроны?

    Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет

    В России приступили к испытаниям ударного дрона «Сюрприз»

    Выявлена омолаживающая мозг молекула

    Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотника ВСУ на Москву

    В районе аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство

    Пенная вечеринка во дворе ЖК в Подмосковье попала на видео

    Стало известно о последствиях атаки беспилотника на Москву

    ВСУ атаковали Москву с помощью дрона

    Сальдо заявил о полной зачистке Казачьих Лагерей от ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости