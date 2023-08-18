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09:02, 18 августа 2023Ценности

Дизайнер назвал неподходящую для россиянок зрелого возраста одежду

Дизайнер Терентьев: женщинам зрелого возраста стоит отказаться от страз

Фото: alekleks / Shutterstock / Fotodom

Российский дизайнер Артем Терентьев назвал одежду, которая не подходит женщинам зрелого возраста. Соответствующий комментарий публикует издание «Городовой».

По словам специалиста, дамам после 50 лет стоит отказаться от предметов гардероба со стразами и пайетками. По его словам, вещи с броскими элементами стоит носить с особой осторожностью.

«В основном это выглядит комично, особенно если весь образ из страз и пайеток. Нужно знать меру. Лучше выбрать аксессуар подобного стиля и им дополнить образ, чем создать его таким полностью», — объяснил Терентьев.

Ранее в августе стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал лучшие прически для россиянок зрелого возраста. По словам эксперта, женщинам старше 40 лет следует выбирать такие стрижки, как каскад и прямое каре. Также он посоветовал обратить внимание на укладки с челкой-шторкой.

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    Екатерина Ештокина
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