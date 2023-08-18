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10:54, 18 августа 2023Бывший СССР

Украина решила усилить оборону на границе с Белоруссией

Генерал ВСУ Наев сообщил, что Украина усилит оборону на границе с Белоруссией

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилят оборону на границе с Белоруссией, несмотря на отсутствие угроз безопасности на этом направлении, сообщил командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев. Его слова передает РИА Новости.

«Определено четкое задание относительно усиления наших оборонительных возможностей. Обошел каждую позицию на опорном пункте», — сказал Наев по итогам посещения Волынской области.

Он заявил, что в ходе его визита определили как повысить стойкость обороны и усилить огневое поражение. При этом, по словам генерала ВСУ, ситуация на этом направлении спокойная.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что белорусские летчики приступили к перелету новой партии вертолетов Ми-35, переданных республике Россией. Машины отправились в республику по плану строительства и развития вооруженных сил страны.

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    Алевтина Запольская
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