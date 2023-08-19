В Госдуме отреагировали на слова Борреля о России

Депутат ГД Белик: у Борреля очень плохо с образным и логическим мышлением

Депутат Государственной Думы (ГД) Дмитрий Белик отреагировал на слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, назвавшего Россию экономическим карликом, отметив, что у дипломата плохо с логическим и образным мышлением. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Назвать так нашу страну, которая успешно справляется с тем количеством санкций, который Запад обрушил на нее, — это все происходит от бессилия и стремления выдать желаемое за действительное», — сказал он.

Белик добавил, что благодаря своей экономической стратегии РФ борется с последствиями санкций Запада и выстраивает новые цепочки экономического сотрудничества. Кроме того, он задался вопросом о том, как можно назвать Европу, которая страдает от введения собственных ограничений против РФ.

Депутат подчеркнул, что возвеличивать страну за счет уничижительных высказываний в адрес другого государства низко и недостойно.

Своими словами, заметил Белик, Боррелю едва ли удастся набрать очки перед Китаем: по его мнению, подобное пресмыкание возымеет обратный эффект.

Ранее слова европейского политика оценил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Живой отклик в России вызвали слова, сказанные Боррелем в интервью изданию El Pais: беседуя с журналистами, глава европейской дипломатии назвал Россию экономическим карликом и сравнил с заправочной станцией, владелец которой обладает атомной бомбой. По его словам, настоящим геополитическим игроком является Китай.