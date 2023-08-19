Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:56, 19 августа 2023Мир

Иммунолог оценил опасность нового варианта коронавируса с 30 мутациями

Иммунолог Жемчугов считает неопасным новый вариант коронавируса с 30 мутациями

Фото: Aly Song / Reuters

Новый вариант коронавируса BA.2.86 с более чем 30 мутациями вряд ли несет в себе серьезную опасность, считает доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему SARS-CoV-2 продолжает видоизменяться.

«Думаю, что ничем он не опасен и ничем он не будет грозить, потому что это отражение естественного процесса. Мутации происходят в вирусе независимо ни от кого и ни от чего, каждый день их десяток, а то и больше. Их просто все не перечисляют, просто какой-то вдруг берут, который, например, быстрее всех распространяется. Это естественный процесс — приспособление вирусов к меняющимся условиям. Если новая конструкция получается более прогрессивная, например, более контагиозная, более заразительная, быстрее распространяется, то она будет вытеснять все предыдущие конструкции, что сейчас и происходит в преддверии осенне-зимнего периода», — оценил опасность нового варианта специалист.

Нужно в первую очередь смотреть на летальность, как тяжело болеет, кто болеет — маленькие дети, пожилые или люди с иммунодефицитом. Надо несколько месяцев, чтобы накопилась эта статистика

Владислав Жемчуговдоктор медицинских наук, иммунолог

Ранее Британское Агентство по безопасности в области здравоохранения обнаружило в Соединенном Королевстве новый вариант коронавируса BA.2.86. Специалисты насчитали у него более 30 мутаций шиповидного гена. По информации The Guardian, впервые эту разновидность коронавируса нашли в Израиле. Затем вариант зарегистрировали в Дании и США.

18 августа Всемирная организация здравоохранения сообщила, что будет мониторить распространение BA.2.86. Из-за большого числа мутаций его включили в список вариантов, находящихся под наблюдением.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили влияние поставок самолетов F-16 Украине на исход СВО

    Боец «Азова» рассказал о ранении в ДНР и помощи российских врачей

    Названы два сделавших московского кондитера легендарным продукта

    Иммунолог оценил опасность нового варианта коронавируса с 30 мутациями

    Стало известно о планах «Фиорентины» по трансферу Кокорина

    Стало известно о предстоящей индексации пенсии некоторым россиянам

    На одной из улиц в центре Москвы запретили кататься на самокатах

    Зеленский прибыл в Швецию

    Стало известно о взрывах в Киевской области

    Россиянкам назвали прямо влияющий на женственность гормон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости