«Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ

Смолов голом принес «Динамо» победу над ЦСКА в матче пятого тура РПЛ

«Динамо» дома обыграло ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых. Первый мяч забил нападающий армейцев Антон Заболотный на 7-й минуте. На 46-й минуте Муми Нгамале сравнял счет, а затем на 83-й минуте Федор Смолов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. ЦСКА располагается на четвертой строчке с девятью баллами в активе.

В шестом туре «Динамо» встретится на выезде с «Рубином» 26 августа. ЦСКА днем ранее сыграет в гостях с «Оренбургом».