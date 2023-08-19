Россиянкам назвали прямо влияющий на женственность гормон

Гинеколог Белякова: за женственность внешности отвечает гормон эстрадиол

Баланс половых гормонов влияет на психическое и физическое здоровье женщины, а также положительно сказывается на ее внешности. Об этом и прямо влияющем на женственность гормоне гинеколог Юлия Белякова сообщила в беседе с Life.

По словам врача, за женственность во внешности отвечает фракция гормона эстрогена эстрадиол. Его количество в организме напрямую влияет на округлость форм, нежность голоса, мягкость кожи, эмоциональное состояние и либидо. Именно естественное снижение эстрадиола во второй фазе цикла приводит к перепадам настроения, объяснила Белякова.

Еще одной важной для женского здоровья группой гормонов гинеколог назвала фолликулостимулирующие (ФСГ) и лютеинизирующие (ЛГ) гормоны, поскольку их согласованная работа обеспечивает возможность зачатия ребенка.

В заключение Белякова призвала женщин регулярно проверять уровень половых гормонов, так как их дисбаланс может спровоцировать развитие ряда опасных заболеваний. «Гормоны влияют на тембр голоса, контролируют обменные процессы в костной ткани и обеспечивают свободное кровообращение путем поддержания гибкости и эластичности сосудов. Все эти физиологические процессы должны находиться в идеальном балансе», — подытожила специалистка.

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