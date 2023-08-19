Российские войска полностью уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

ВС России целиком зачистили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях в Херсонской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) целиком зачистили остатки формирований вооруженных сил Украины (ВСУ) в Казачьих Лагерях в Херсонской области. О полном уничтожении противника сообщил источник РИА Новости.

«В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России», — добавил собеседник агентства. По его словам, огнем артиллерии пресекаются любые попытки противника вернуть позиции, летчики российской авиации патрулируют местность, чтобы не допустить форсирования реки. Тем временем инженерные войска освобождают территорию Казачьих Лагерей от неразорвавшихся мин и взрывных устройств.

Украинские подразделения, как уточнил источник, «в отместку за свой провал» обстреливают жилые кварталы населенного пункта. После бегства противника российские военнослужащие нашли много оружия, в том числе западного образца.

8 августа сообщалось, что российские военные взяли под контроль поселок казачьи Лагери в Херсонской области. Той ночью украинские бойцы старались проникнуть на территорию на лодках, однако попытка была пресечена огнем артиллерии.