Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
2:1
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Балтика
0:1
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Краснодар
1:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Сочи
4:0
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Аль-Хиляль
1:1
2-й тайм
live
Аль-Фейха
Саудовская Аравия - Про лига|2-й тур
Аль-Иттихад
1:0
2-й тайм
live
Аль-Таи
Саудовская Аравия - Про лига|2-й тур
21:35, 19 августа 2023Спорт

«Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ благодаря голу Миранчука

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 47-й минуте забил полузащитник хозяев Ильзат Ахметов. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял хавбек Антон Миранчук. Таким образом, «Краснодар» упустил победу над соперником.

После пяти матчей «Краснодар» стал лидером РПЛ, набрав 13 очков. «Локомотив» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе шесть очков.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 25 августа. «Локомотив» двумя днями позднее также в гостях сыграет с «Сочи».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины отреагировал на заявления о провале контрнаступления ВСУ

    На Украине заявили о немедленном поражении самолетов

    Истребители США опасно сблизились с российскими самолетами в Сирии

    Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере

    «Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

    Минфин раскрыл условие для возобновления налогового соглашения с Британией

    Стало известно о постоянных попытках ВСУ атаковать ЗАЭС беспилотниками

    Американский разведчик предупредил о полном крахе ВСУ

    Захарян перешел в «Реал Сосьедад»

    В Британии заявили о находящейся в глубокой рецессии экономике Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости