«Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ благодаря голу Миранчука

«Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 47-й минуте забил полузащитник хозяев Ильзат Ахметов. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял хавбек Антон Миранчук. Таким образом, «Краснодар» упустил победу над соперником.

После пяти матчей «Краснодар» стал лидером РПЛ, набрав 13 очков. «Локомотив» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе шесть очков.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 25 августа. «Локомотив» двумя днями позднее также в гостях сыграет с «Сочи».