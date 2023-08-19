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18:19, 19 августа 2023Россия

Медведев назвал неизбежным поражение Запада на украинском направлении

Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно

Фото: Sergiy Chalyi / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram назвал неизбежным поражение Запада на украинском направлении.

По словам политика, западным лидерам, «позабывшим о собственных гражданах», не поможет поддержка Киева оружием и деньгами, подготовка солдат «для киевского мясокомбината», восстановление «умирающей экономики» Украины и безумные санкции против России. Медведев подчеркнул, что для Запада — это чужая война, в которой страдают чужие люди. «Как бы он в голос ни причитал на своих саммитах и в ООН. Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной», — написал зампред Совбеза.

При этом он отметил, что для России — это «экзистенциальный конфликт» и трагедия с участием «наших людей». «Война за самосохранение. Или они, или мы», — констатировал Медведев.

По его мнению, через некоторое время власти на Западе сменятся, а их элиты устанут и начнут «умолять» о возобновлении переговоров и заморозке конфликта на Украине. Медведев считает, что выдохнется любое контрнаступление. Однако он заявил, что Россия не должна останавливать спецоперацию, пока украинское государство «не будет полностью демонтировано». «Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться. Если на это потребуются годы и даже десятилетия — так тому и быть», — написал политик.

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    Сергей Истомин
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