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07:13, 19 августа 2023Мир

Блогер рассказала о запрещенных в Испании именах для детей

Блогер Бердова: в Испании нельзя называть детей именами с двойным значением

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Законы Испании не позволяют жителям страны выбрать для ребенка любое имя. В этом вопросе у родителей есть юридические ограничения, рассказала «Ленте.ру» блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. Власти считают, что некоторые имена могут затронуть достоинство новорожденного.

«Нельзя совмещать в имени несколько слов. Если даются два простых имени, они должны быть соединены дефисом и оба должны быть написаны с заглавной буквы. Пример — нельзя называть девочку Мария дель Мар Ана Исабель, поскольку это два составных имени, а можно называть Мария дель Мар или Ана Исабель. Нельзя давать детям имена с двойным значением при сочетании имени и фамилии. В качестве примера можно привести имена Долорес Фуэртес (в переводе "сильные боли")», — объяснила она.

Также не стоит выбирать имена, которые вводят в заблуждение относительно пола. Но здесь есть исключения, например, унисекс-имена, отметила Алена Бердова.

Нельзя называть двух и более детей одним и тем же именем. Однако известны случаи, когда для братьев придумывают одни и те же имена в обратном порядке: их называют, например, Хуан Хосе и Хосе Хуан

Алена Бердоваавтор Telegram-канала о жизни в Европе

«Нельзя давать детям имена исторических, мифологических, легендарных или художественных персонажей, а также географические названия. Варианты Белоснежка, Супермен, Гугл или Гарри Поттер сразу отпадают. Также в Испании запрещено называть детей именами, которые носят негативный характер: Иуда, Каин, Ленин, Гитлер», — заключила блогер.

Ранее Алена Бердова рассказала о странной испанской традиции перепрыгивать через младенцев.

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