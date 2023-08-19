Риттер: ВСУ могут не удержать контроль над Купянском из-за нехватки военных

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся удержать оборону на харьковском направлении, поэтому впоследствии они могут потерять контроль над Купянском. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.

По его словам, Киеву уже не хватает военных, поэтому ему приходится перебрасывать батальоны с одной точки на другую, в то время как российская армия уже прорвалась и находится на пути к Купянску, давая отпор по всей линии фронта и переходя в активное наступление на определенных участках.

В итоге, добавил Риттер, ВСУ находятся на грани полного краха, поэтому условия для завершения этого конфликта будет ставить Россия.

Ранее обозреватель Даниэл Уильямс заявил, что ВСУ не могут пробить мощную линию обороны, созданную российскими войсками, вследствие чего контрнаступление зашло в тупик. Он считает маловероятным, что ВСУ добьются значительных успехов до наступления зимы.