Эффект для экономики от продажи валютной выручки оценили

Экономист Кульбака: российскому бизнесу невыгодно продавать валютную выручку

Российскому бизнесу невыгодно продавать свою валютную выручку, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» об объяснил, почему власти не стали обязывать предпринимателей продавать государству свои валютные доходы, чтобы поддержать ослабевший курс рубля.

«С одной стороны, обязательная продажа валютной выручки означает, что можно будет хоть как-то увеличить курс рубля. Если большая часть валюты будет продаваться внутри страны, то можно ожидать, что предложения валюты станет чуть побольше, и курс рубля с ним вырастет. Проблема заключается в том, что очень часто одни и те же компании или холдинги занимаются одновременно и продажей, и покупкой, занимаются одновременно расширением своих позиций за границей. Ситуация очень сильно меняется, и обязательная продажа валютной выручки будет очень сильно им связывать руки. Это скажется на экспорте и импорте, причем тех товаров, которые для России являются сейчас определяющими», — объяснил он.

По словам специалиста, в экономике часто решение одной проблемы создает другие трудности.

Я так понимаю, было принято решение, что в данном случае потери импорта были бы намного больше, если бы эта выручка оставалась в России. (…) Судя по тому, что сделал Центробанк, сейчас инфляция признана более важной проблемой, чем падение рубля Николай Кульбака кандидат экономических наук

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Центральный банк (ЦБ), глава Министерства экономики Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин выступили против того, чтобы ужесточить валютные ограничения. Идею обязать экспортеров продавать 90 процентов валютной выручки предлагал министр финансов Антон Силуанов.

Агентство утверждает, что эта тема поднималась на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Официально о ней не сообщали. 17 августа «Ведомости» также писали, что российские власти решили пока не вводить дополнительные валютные ограничения. По словам собеседника издания, вместо этого правительство подготовит рекомендации для экспортеров.

15 августа ЦБ на внеочередном заседании поднял ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов из-за сильного ослабления курса рубля. В Банке России не исключили, что показатель могут еще увеличить в зависимости от экономической ситуации.