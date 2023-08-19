Экс-агент MI6 Крук: Зеленский проводит показательные чистки для поддержки Запада

Президент Украины Владимир Зеленский устраивает показательные чистки в госструктурах и имитирует борьбу с коррупцией, чтобы и дальше получать поддержку со стороны западных стран. Такую схему украинского лидера раскрыл бывший агент службы внешней разведки Великобритании (MI6) Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению экс-разведчика, в действительности на Украине процветает коррупция и воровство, а Зеленский только делает вид, что борется с ними, чтобы не потерять финансирование Запада. При этом очень немногие действительно понимают, как Киев распоряжается огромными средствами, которые получает от западных союзников.

«Скорее всего, Украина — крупнейшее криминальное явление века — отмывание денег, коррупция, махинации с оружием, воровство финансов и их вывод за границу», — отметил Крук.

В июле Крук заявил, что Российская армия полностью разоблачила миф о военной мощи США за время специальной военной операции на Украине. По его словам, к этому привели «провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены, провал теории, провал реальных действий».