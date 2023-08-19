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03:17, 19 августа 2023Мир

В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией

Politico: в США заявили об упущенном шансе на мирные переговоры Украины с РФ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Aaron Burden / Reuters

В США признают, что могли упустить возможность поддержать более ранние мирные переговоры Украины с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.

Однако, по его словам, мало кто верит в серьезность намерений российской стороны проводить переговоры. По словам собеседника газеты, никто из высокопоставленных лиц не считает контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ошибкой.

Издание отмечает, что, по словам другого американского должностного лица, администрация президента США Джо Байдена все чаще задается вопросом: «Если мы признаем, что не собираемся вечно этим заниматься [оказывать поддержку Украине], то что мы будем делать?»

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перспектив переговоров между Западом и Россией на данный момент нет. По словам главы ведомства, западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок.

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    Марина Совина
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