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03:25, 19 августа 2023Мир

В Ирландии раскритиковали планы подготовки ВСУ

Irish Times: депутаты Ирландии раскритиковали планы подготовки украинской армии

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Ряд ирландских депутатов подвергли критике планы подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвав ее нарушением принципа нейтралитета. Об этом пишет Irish Times.

Отмечается, что обеспокоенность этими сведениями выразили представители Зеленой партии, а также депутат нижней палаты парламента Пол Мерфи. По его мнению, власти Ирландии должны использовать свой голос для того, чтобы призывать стороны к миру.

Представительница Министерства обороны Ирландии отметила, что страна нейтральна в военном плане, но не в политическом. По ее словам, политика нейтралитета государства характеризуется неучастием в военных альянсах, а также в общих или взаимных договоренностях об обороне. «Предоставление солдатам базовой военной подготовки... не влияет на эту политику военного нейтралитета», — сказала она.

Ранее сообщалось, что по подсчетам западных аналитиков, украинская армия потеряла более 150 тысяч человек личного состава с начала специальной военной операции. По данным The New York Times, число потерь России выше, но ее население в три раза больше украинского.

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    Марина Совина
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