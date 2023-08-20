Женщина облила кислотой собаку соседей за игры с ее котом

News9Live: в Индии женщина облила кислотой погнавшуюся за ее котом собаку

Жительница города Мумбаи, Индия, облила кислотой домашнюю собаку за игры с ее котом. Об этом сообщает News9Live.

По данным полиции, собака по кличке Брауни гонялась за котом 35-летней Шабисты Сухайл Ансари. Женщина обратилась к соседям, которым принадлежит собака, с просьбой не подпускать животное к ее коту. Когда Брауни снова погнался за домашним животным, Ансари в порыве гнева облила его кислотой. В результате нападения пес лишился глаза и получил тяжелые ожоги. Его срочно доставили в медицинский центр.

После произошедшего один из соседей подал на Ансари заявление в полицию. Женщине предъявили обвинение по статьям о жестоком обращении с животными и нанесении увечий животному.

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