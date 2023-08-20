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18:06, 20 августа 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл в Данию

Президент Украины Зеленский сообщил о прибытии в Данию

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что прибыл в Данию.

Зеленский анонсировал встречу с премьер-министром Метте Фредериксен, членами королевской семьи, лидерами различных партий, членами фолькетинга (парламента Дании) и представителями датского бизнеса.

«Развиваем сотрудничество. Готовим дополнительные хорошие новости для украинских военных. Движемся дальше в вопросе F-16», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский посетил Нидерланды, где провел встречу с премьер-министром страны Марком Рютте. Президент Украины заявил, что Нидерланды выделят Украине 42 истребителя F-16, и отметил, что это «только начало».

В Минобороны Дании уточнили, что страны согласились на поставки истребителей для Киева, но это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков — Киев должен показать, что украинские военные успешно прошли подготовку для управления F-16. Власти также должны подготовить разрешения, инфраструктуру и логистические цепочки, по которым в дальнейшем будут поставлять истребители.

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    Сергей Истомин
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