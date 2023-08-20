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13:34, 20 августа 2023Бывший СССР

Российские военные рассказали об используемых ВСУ беспилотниках

Бойцы ВС России заявили о применении ВСУ переделанных промышленных дронов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные рассказали о дронах, которые применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ), для замедления продвижения российских войск на купянском участке фронта у поселка Новоселовское. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка заявил в беседе с информационным агентством, что военнослужащие ВСУ активно используют не только боевые, но и переделанные промышленные беспилотники.

«Противник использует "Бабу-Ягу" (промышленный дрон, оснащенный четырьмя кумулятивными минами — прим. «Ленты.ру»). Большой дрон, очень неприятный звук, тяжелые сбросы она носит, но обычно они используют ночью. На моей памяти самое большое число единовременно было — семь, их семь летало над нашими позициями… Но мы тоже их сбиваем», — рассказал собеседник агентства.

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Командир роты 1-й гвардейской танковой армии с позывным Третий, в свою очередь, заявил, что ВСУ используют различные беспилотники для ударов не только по технике, но и по военнослужащим Российской армии. «Есть беспилотники, которые сбрасывают различные боеприпасы, если бойцы собираются где-то, да даже бывает и по одному, даже за одним человеком "охотятся". Так что стараемся передвигаться скрытно», — пояснил он.

18 августа сообщалось, что российские войска отразили семь атак и контратак ВСУ на купянском направлении. Отмечается, что Вооруженные силы России успешно отразили нападение противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Ольшана и около урочища Маньковка.

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    Никита Савин
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