Депздрав Москвы назвал причину появления лени

Депздрав Москвы: лень является защитной функцией психики

Департамент здравоохранения Москвы назвал лень защитной функцией психики человека. Об этом РИА Новости рассказали специалисты Депздрава Москвы.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что защитная функция психики ограждает человека от необязательного труда, экономно расходуя энергию. По словам эксперта, чтобы побороть лень, необходимо понять причину ее появления.

Так, Тяжельников утверждает, что факторы возникновения лени могут быть разнообразными. Одной из причин является изменение длительности светового дня, которое может влиять на уровень энергии и настроение человека. Кроме того, причиной могут стать и аллергические реакции. Эксперт отметил, что аллергики часто испытывают апатию и усталость в период цветения растений. А в летний период у человека может появиться так называемая тепловая лень. Чтобы с ней справиться, Тяжельников рекомендует употреблять достаточное количество воды, фруктов и овощей, а также не перегреваться.

Еще один способ побороть «тепловую лень» — заниматься физической активностью. Благодаря физкультуре, ходьбе и другим спортивным занятиям улучшается кровообращение, что повышает уровень энергии. «Наконец, важно достаточно спать, чтобы организм мог восстановиться и поддерживать высокую способность к ответу на тепло», — говорит эксперт. Тяжельников добавил, что такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя и жирной пищи, напротив, снижают уровень энергии человека.

Главврач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк подчеркнул, что причинами лени могут также быть усталость и психологические проблемы: невротические расстройства, неосознанные страхи и комплексы, депрессивные эпизоды и другие нарушения работы психики. Как отмечает эксперт, при усталости, снижающей уровень энергии, следует отдохнуть, сменить род деятельности, а также испытать новые впечатления. Костюк добавил, что при отсутствии мотивации и появлении психологических проблем следует обратиться к специалистам.

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