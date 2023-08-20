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15:24, 20 августа 2023Силовые структуры

Россиянка пошла выпить и подверглась нападению с мачете

Безработный житель Ленобласти без гражданства избил девушку мачете

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Россиянка из Мурино в Ленобласти пошла выпивать с мужчиной без работы и гражданства к нему домой и подверглась нападению с мачете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 43-летний мужчина пригласил 33-летнюю женщину к себе в квартиру на улице Руставели, чтобы выпить с ней алкоголь. Дома он накинулся на нее и начал избивать мачете по голове и рукам. Телеканал утверждает, что избиение длилось около семи часов.

В полицию обратилась мать пострадавшей, потому что девушка долго не выходила на связь. Мужчину задержали, против него возбуждено дело о покушении на убийство. Девушку доставили в медучреждение. Ей диагностировали ушибы и ссадины на голове и руках, а также травму кисти руки и головы. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске 50-летний местный житель изнасиловал и взял в заложницы сожительницу.

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    Сергей Истомин
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