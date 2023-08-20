Научрук космических миссий СССР оказался в больнице после крушения «Луны-25»

Научрук космических миссий СССР Маров попал в больницу после крушения «Луны-25»

Научный руководитель космических миссий СССР академик Михаил Маров оказался в больнице после сообщений о крушении российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25». Об этом сам ученый сообщил РБК.

По словам исследователя, в настоящее время он находится в Центральной клинической больнице под наблюдением врачей.

«Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства "Роскосмоса" будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить», — рассказал Маров.

Первая в истории современной России лунная миссия стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя три дня, 14 августа, станция передала первые снимки из космоса. Однако 19 августа «Роскосмос» сообщил, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация. Из-за сбоя не удалось перейти на предпосадочную орбиту с нужными параметрами. 20 августа «Роскомос» заявил, что, по предварительным данным, аппарат столкнулся с лунной поверхностью и разбился.