Белоруссия получит еще четыре вертолета Ми-35

В Белоруссии ждут поставку еще четырех вертолетов Ми-35 к концу 2023 года

Белоруссия ожидает поставку еще четырех российских вертолетов Ми-35 к концу текущего года. Об этом сообщил командир 50-й смешанной авиационной базы Вооруженных сил республики Владимир Скоркин в эфире телеканала СТВ.

Он отметил, что ранее республика получила первую часть машин, благодаря которой уже появилась возможность более узко подготовить назначение летного состава на этих вертолетах. По словам Скоркина, в ближайшее время будут переданы новые партии вертолетов. «Ожидаем к концу этого года, это план — четыре машины. И в следующем году еще четыре машины», — рассказал он.

17 августа Минобороны Белоруссии сообщило о получении из России вертолетов Ми-35. Уточняется, что машины были переданы по плану строительства и развития Вооруженных сил страны и военно-технического развития с Россией.