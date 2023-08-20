Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:22, 21 августа 2023Бывший СССР

Белоруссия получит еще четыре вертолета Ми-35

В Белоруссии ждут поставку еще четырех вертолетов Ми-35 к концу 2023 года

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Белоруссия ожидает поставку еще четырех российских вертолетов Ми-35 к концу текущего года. Об этом сообщил командир 50-й смешанной авиационной базы Вооруженных сил республики Владимир Скоркин в эфире телеканала СТВ.

Он отметил, что ранее республика получила первую часть машин, благодаря которой уже появилась возможность более узко подготовить назначение летного состава на этих вертолетах. По словам Скоркина, в ближайшее время будут переданы новые партии вертолетов. «Ожидаем к концу этого года, это план — четыре машины. И в следующем году еще четыре машины», — рассказал он.

17 августа Минобороны Белоруссии сообщило о получении из России вертолетов Ми-35. Уточняется, что машины были переданы по плану строительства и развития Вооруженных сил страны и военно-технического развития с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство Украины в НАТО. В России его сочли играющим в КВН придурком

    Белоруссия получит еще четыре вертолета Ми-35

    На «Армии» показали «Обнаружитель» для поиска БПЛА

    В России оценили высказывания Вучича и Орбана

    Два человека пострадали на соревнованиях по стрельбе в Подмосковье

    Стали известны подмосковные города с самыми дешевыми квартирами

    В России предположили сроки появления F-16 у ВСУ

    Президент РФС оценил сохранение представительства России в УЕФА

    Под Воронежем нашли сибирскую язву

    Вучич заявил об уничтожении экономики ЕС из-за действий НАТО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости