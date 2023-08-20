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09:37, 20 августа 2023Спорт

Американский боец нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

Боец MMA Шон О'Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

Фото: Bob DeChiara / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон О'Мэлли стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Результаты доступны на сайте промоушена.

Спортсмен нокаутировал соотечественника Алджамейна Стерлинга во втором раунде. Поединок прошел в рамках турнира UFC 292 в Бостоне и стал главным событием вечера. После боя О'Мэлли заявил, что нервничал перед схваткой, однако рассчитывал на ошибку соперника. Он назвал чемпионство началом новой эры.

Стерлинг владел чемпионским титулом с 2021 года. Тогда россиянин нанес запрещенный удар в голову соперника и получил дисквалификацию. После этого Стерлинг трижды защищал титул, победив Яна, американцев Ти-Джея Диллашоу и Генри Сехудо.

О’Мэлли провел первый титульный бой в карьере. На счету американца теперь 17 побед и одно поражение в поединках по правилам MMA. Стерлинг одержал 23 победы и потерпел четыре поражения.

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    Анастасия Борисова
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