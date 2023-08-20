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14:09, 20 августа 2023Интернет и СМИ

Участница «Пацанок» погибла в российском городе

Участница «Пацанок» Юлия Михайлова найдена мертвой вблизи дома в Рязани

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Участница телепрограммы «Пацанки» Юлия Михайлова найдена мертвой возле жилого дома в Рязани. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на источник.

По его данным, 22-летняя пострадавшая скончалась еще до приезда скорой помощи. Михайлова, как предполагается, упала из окна 22 этажа жилого дома на улице Чкалова.

По данным РИА Новости, информацию о произошедшем подтвердили в региональном главке Следственного комитета России. В ведомстве также отметили, что начала проверка.

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