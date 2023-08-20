В РЖД заявили об изменении схемы движения поездов из-за прорыва дамбы в Бурятии

В Бурятии изменили схему движения поездов по БАМ из-за аномальных дождей

В РЖД рассказали об изменении схемы движения пассажирских поездов на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС.

«Составы, следующие с востока на запад, переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында — Бамовская и далее по Транссибирской магистрали. Для подвоза пассажиров на станцию Кичера задействованы автобусы», — заявили в компании.

Из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы из берегов вышла река Холодная в Северо-Байкальском районе. В результате происшествия подмыло железнодорожный мост и насыпь, прилегающую к нему, на перегоне Нижнеангарск — Холодная. Предварительный срок восстановления путей оценивается в неделю.

Ранее сообщалось, что власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Бурятии из-за наводнений. По сообщениям экстренных служб, под воду ушли порядка 30 жилых домов в Иволгинском районе, который оказался в эпицентре подтоплений.