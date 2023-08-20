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00:06, 21 августа 2023Россия

В России оценили высказывания Вучича и Орбана

Пушков: Вучич и Орбан говорят правду о последствиях политики США для Европы
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член Совета Федерации России Алексей Пушков оценил высказывания президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

По мнению сенатора, Вучич и Орбан — два европейских лидера, которые говорят правду «о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики». «Остальные молчат», — констатировал он.

Ранее журналист Такер Карлсон рассказал, что Александр Вучич в беседе с ним заявил об уничтожении экономики ЕС из-за действий НАТО на Украине. Сам Карлсон добавил, что разрушение «Северных потоков» «непосредственно администрацией Байдена или ее посредниками» уничтожает экономику Германии, которая является крупнейшей в ЕС.

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    Марина Совина
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