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14:54, 20 августа 2023Путешествия

Россиянка описала отдых в Красной Поляне словами «я бы сюда точно не вернулась»

Россиянка пожаловалась на отель курорта «Роза Хутор» из-за завышенных цен

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Россиянка посетила курорт «Роза Хутор» в Красной Поляне и описала поездку словами «я бы сюда точно не вернулась». Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Автор отзыва уточнила, что уже была на горнолыжном курорте в 2020 году и осталась в восторге, а отдых летом 2023 года ее не впечатлил. Девушка пожаловалась на завышенные цены: три ночи в отеле «просто на переночевать» обошлись в 18 тысяч рублей на двоих.

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По словам туристки, парковка в отеле была не рассчитана на большое количество отдыхающих, а платный завтрак в формате шведского стола не стоил заявленных 700 рублей. Также гостиница не оплачивала гостям карточки для подъема и спуска в долину, за них пришлось доплатить по 200 рублей.

«Номер хоть и большой, но пустой. Матрас и подушки, видимо, самые дешевые. Это мы поняли на второй день, когда стали болеть спина и шея», — рассказала туристка.

Также девушке не понравилась плохая шумоизоляция, маленький туалет и плохой холодильник. Она добавила, что в ее номере за три дня не поменяли полотенца и не добавили туалетные принадлежности. «Нет ни бассейна, ни зоны отдыха, ни нормального завтрака. Спасает только то, что это горы: их нельзя испортить», — заключила она.

Ранее другая россиянка съездила в Абхазию и рассказала, что в жилые дома на курорте страшно заходить. По словам туристки, снаружи они выглядят аварийными, хотя жители стараются поддерживать чистоту.

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    Мария Борисова
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