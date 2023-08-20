Командир «Эспаньолы» рассказал о спасении раненого фаната «Спартака»

Командир «Эспаньолы» Турканов рассказал, как спас раненого фаната «Спартака»

Командир штурмовой роты состоящего преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России подразделения «Эспаньола» Михаил Турканов с позывным Питбуль рассказал о спасении бойца, болеющего за футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Турканова, он вынес на себе с поля боя раненого фаната под Артемовском во время одного из контрнаступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что из-за большого количества украинских дронов-разведчиков над зоной боя было невозможно вызвать эвакуационную технику. Тогда командир принял решение самостоятельно спасти бойца. «Дорога там петляет нереально, по полю не пройти, потому что мины, а трава высокая. Шел несколько километров, периодически залегая в траву у дороги», — рассказывает Турканов.

Командир добавил, что фанат «Спартака» выжил и в настоящее время восстанавливается в госпитале. Отмечается, что во время эвакуации Турканов был контужен. Он рассказал, что не был знаком с бойцом до начала специальной военной операции (СВО), однако в зоне СВО стал его боевым товарищем. «И когда мы отсюда вернемся, он будет болеть за "Спартак", а я буду болеть за "Зенит"», — говорит командир.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие артиллерийским ударом поразили танк Вооруженных сил Украины на артемовском направлении. После попадания снаряда в боевую машину произошел взрыв.

