«Црвена Звезда» выиграла международный футбольный турнир UTLC CUP-2023

Сербская «Црвена Звезда» обыграла московский ЦСКА в финале турнира UTLC CUP-2023

Сербская «Црвена Звезда» стала победителем международного футбольного турнира UTLC CUP-2023. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В финальном матче, который состоялся 19 августа на «РЖД Арене» в Москве, сербские футболисты оказались сильнее московского ЦСКА — 3:0. Таким образом, «Црвена Звезда» выиграла турнир второй год подряд.

В матче за третье место московский «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга. Лучшим игроком турнира был признан футболист «Црвены Звезды» Джаич Вук. Лучшим бомбардиром UTLC CUP-2023 с восемью забитыми мячами стал представляющий ЦСКА Михаил Грачев.

UTLC CUP-2023 проходил в Москве с 15 по 19 августа. В турнире принимали участие команды из пяти стран: «ЦСКА» (Россия), «Фатих Карагюмрюк» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» (Белоруссия), «Локомотив» (Россия), «Фенербахче» (Турция), «Зенит» (Россия) и «Астана» (Казахстан).