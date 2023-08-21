В Германии прокомментировали возможное решение о поставках Украине ракет Taurus

Кабмин ФРГ: решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus еще не принято

Германия пока не приняла решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus. Возможное решение о поставках прокомментировал представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает РИА Новости.

«Нового статуса по этому вопросу нет», — отметил представитель немецкого кабмина.

Ранее в бундестаге призвали поставить Украине ракеты Taurus как можно скорее. С соответствующим заявлением выступила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она отметила, что депутаты «должны принять решение быстро».

Ранее лидер партии «Зеленые» в Германии, депутат Омид Нурипур призвал правительство страны принять скорейшее решение о поставках ВСУ ракет Taurus. По его словам, Киев остро нуждается в дополнительных военных ресурсах.