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08:17, 21 августа 2023Бывший СССР

Ракетчики ВС России уничтожили три вагона с украинскими снарядами. Военные акцентировались на разрушении логистики ВСУ

Ракетчики ВС России уничтожили три вагона с боеприпасами украинских военных

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские ракетчики нанесли удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении Днепропетровской области, уничтожив три вагона с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он добавил, что противник также лишился десяти транспортных средств подвоза и понес значительные потери в живой силе. Кроме того, как рассказал Астафьев, установками залпового огня «Торнадо-С» был нанесен удар по местам сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных в районе населенного пункта Новодмитровка.

Российские военные акцентировались на разрушении логистики боепитания ВСУ

17 августа Минобороны также показало на видео момент ракетного удара по эшелону ВСУ. На сделанной с воздуха записи видно железнодорожный состав, который загорается после атаки российских войск, а затем взрывается. После этого происходит еще несколько менее мощных взрывов, а воздух вокруг заполняется дымом.

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За два дня до этого, 15 августа, стало известно о нанесении российскими военными ночного высокоточного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В частности, был продемонстрирован момент обстрела одного из таких объектов. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате действий Вооруженных сил России был нанесен значительный ущерб ВПК Украины.

Из-за дефицита боеприпасов ВСУ вынуждены использовать переданное Западом вооружение без учета его особенностей. В частности, военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко обратил внимание, что украинские артиллеристы начали обстреливать российскую бронетехнику кассетными снарядами, которые для этой задачи являются малоэффективными.

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Также выяснилось, что примерно каждый пятый снаряд, выпущенный артиллеристами ВСУ по российским позициям под Работино, не разрывается, рассказал боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах. При этом, уточнил он, случаи несрабатывания фиксируются и у переданных Западом кассетных боеприпасов. «То есть взорвался снаряд, а нет толку. Просто в воздухе взрывается (без детонации кассетных суббоеприпасов», — объяснил военнослужащий. Он предположил, что это может быть связано с давним сроком производства снарядов или нарушениями условий их хранения.

Украине предрекли поражение без постоянной подпитки с Запада

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что украинская армия не сможет вести боевые действия дальше, если ей не будут помогать страны-союзники НАТО. Он отметил, что сегодня «Киев полностью зависим от Вашингтона». Джонсон счел, что если НАТО перестанет помогать Украине в финансовом плане, то в целом страна «исчезнет за несколько недель». По срокам он определил, что подобный провал для Украины может произойти примерно через две недели после прекращения поддержки со стороны альянса.

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Также стало известно, что американские политики ждут прихода зимы, надеясь на снижение интенсивности боевых действий на Украине. Издание The New York Times выяснило, что в Вашингтоне планируют нарастить производство боеприпасов и поддерживать запасы военной продукции при «ошеломляющих» потребностях Киева.

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    Марина Совина
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