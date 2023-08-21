Ракетчики ВС России уничтожили три вагона с украинскими снарядами. Военные акцентировались на разрушении логистики ВСУ

Ракетчики ВС России уничтожили три вагона с боеприпасами украинских военных

Российские ракетчики нанесли удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении Днепропетровской области, уничтожив три вагона с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он добавил, что противник также лишился десяти транспортных средств подвоза и понес значительные потери в живой силе. Кроме того, как рассказал Астафьев, установками залпового огня «Торнадо-С» был нанесен удар по местам сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных в районе населенного пункта Новодмитровка.

Российские военные акцентировались на разрушении логистики боепитания ВСУ

17 августа Минобороны также показало на видео момент ракетного удара по эшелону ВСУ. На сделанной с воздуха записи видно железнодорожный состав, который загорается после атаки российских войск, а затем взрывается. После этого происходит еще несколько менее мощных взрывов, а воздух вокруг заполняется дымом.

За два дня до этого, 15 августа, стало известно о нанесении российскими военными ночного высокоточного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В частности, был продемонстрирован момент обстрела одного из таких объектов. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате действий Вооруженных сил России был нанесен значительный ущерб ВПК Украины.

Из-за дефицита боеприпасов ВСУ вынуждены использовать переданное Западом вооружение без учета его особенностей. В частности, военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко обратил внимание, что украинские артиллеристы начали обстреливать российскую бронетехнику кассетными снарядами, которые для этой задачи являются малоэффективными.

Также выяснилось, что примерно каждый пятый снаряд, выпущенный артиллеристами ВСУ по российским позициям под Работино, не разрывается, рассказал боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах. При этом, уточнил он, случаи несрабатывания фиксируются и у переданных Западом кассетных боеприпасов. «То есть взорвался снаряд, а нет толку. Просто в воздухе взрывается (без детонации кассетных суббоеприпасов», — объяснил военнослужащий. Он предположил, что это может быть связано с давним сроком производства снарядов или нарушениями условий их хранения.

Украине предрекли поражение без постоянной подпитки с Запада

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что украинская армия не сможет вести боевые действия дальше, если ей не будут помогать страны-союзники НАТО. Он отметил, что сегодня «Киев полностью зависим от Вашингтона». Джонсон счел, что если НАТО перестанет помогать Украине в финансовом плане, то в целом страна «исчезнет за несколько недель». По срокам он определил, что подобный провал для Украины может произойти примерно через две недели после прекращения поддержки со стороны альянса.

Также стало известно, что американские политики ждут прихода зимы, надеясь на снижение интенсивности боевых действий на Украине. Издание The New York Times выяснило, что в Вашингтоне планируют нарастить производство боеприпасов и поддерживать запасы военной продукции при «ошеломляющих» потребностях Киева.