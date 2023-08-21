Женщина застала сестру за грудным вскармливанием сына и вызвала полицию

Женщина из США застала свою сестру за кормлением своего грудного ребенка и вызвала полицию. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

22-летняя американка под ником Economy-Writing-332 рассказала, что она и ее 27-летняя сестра почти одновременно родили детей. Их сыновьям недавно исполнилось три и пять недель. После родов автору поста понадобилась небольшая операция, и, поскольку отец ребенка с ней не живет, она попросила сестру и ее мужа присмотреть за сыном три дня, пока она лежит в больнице.

При этом женщина не кормит сына грудью, а ее сестра занимается грудным вскармливанием. Когда ее выписали, она обнаружила, что в ее отсутствие сестра заменяла детскую смесь на собственное молоко. С этим у женщины не возникло проблем, однако сестра заявила, что выбросила всю детскую смесь, потому что это мусор. Она добавила, что будет сцеживать свое молоко и передавать его племяннику.

Молодую мать так поразило и возмутило поведение сестры, которая выбросила 14 банок детской смеси, что она тут же ушла в ванную комнату и оттуда вызвала полицию. Однако полицейские сказали американке, что поступок ее сестры не считается преступлением. Сестра между тем оказалась возмущена способом решения конфликта и потребовала заплатить ей за то, что она сидела с племянником.

Молодая мать сказала, что ей нечем заплатить и нет денег даже на новый запас смеси, потому что она находится в декретном отпуске и стеснена в средствах. В результате сестра заблокировала ее номер во всех мессенджерах и прекратила общение. Родители осудили дочь за то, что она вызвала полицию вместо того, чтобы поговорить с сестрой, но принесли две банки смеси.

Американка по-прежнему возмущена безответственностью сестры, которая «не подумала о том, как и чем будет питаться племянник, когда она уедет». По ее словам, она ни разу не пользовалась молокоотсосом и даже не знает, сколько она сможет сцеживать и хватит ли ее молока на двоих детей.

Большинство пользователей поддержали автора поста, поскольку в США детская молочная смесь стоит достаточно дорого и ее бывает трудно найти. Другие пришли к выводу, что все же обращаться в полицию и предъявлять обвинения сестре из-за настолько скромного конфликта было перебором.

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