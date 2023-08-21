Китай увидел волну примирений на Ближнем Востоке

Глава МИД КНР Ван И: на Ближнем Востоке начинается волна примирений

Глава МИД Китая Ван И увидел в улучшении отношений Ирана и Саудовской Аравии волну примирений, начавшуюся на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Al Jazeera.

Китайский дипломат заявил об этом во время телефонного разговора с иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдоллахияном. Ван высоко оценил встречу Амир-Абдоллахияна с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, назвав ее началом волны примирения на Ближнем Востоке.

«Мы будем продолжать поддерживать страны Ближнего Востока на пути развития (...), укрепляя взаимопонимание и диалог, придерживаясь единства и самосовершенствования, а также реализуя принципы добрососедства и дружбы», — заявил глава китайского МИД.

Слова китайского дипломата были связаны с начавшейся при посредничестве Китая разрядкой в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией. В марте при поддержке Пекина страны достигли соглашения по восстановлению дипломатических отношений и открытию посольств. США признали состоявшееся потепление отношений своим поражением.