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16:14, 21 августа 2023Россия

Москвичи протестируют систему онлайн-голосования

Участники тестового голосования в Москве выберут мероприятие ко Дню города

Фото: Robin Warrall / Unsplash

Москвичи протестируют систему онлайн-голосования и выберут мероприятие ко Дню города. Такое решение было принято на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, сообщает ТАСС.

«Мы этот тест проведем 25 августа», — уточнил председатель штаба Вадим Ковалев.

Респонденты проголосуют за «подарок» для жителей в честь праздника — бесплатную городскую парковку, бесплатные аттракционы для детей в городских парках, пешеходную зону на одной из улиц в границах Бульварного кольца или бесплатное посещение городских музеев.

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Они пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек.

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    Варвара Родикова
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