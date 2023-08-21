Россиянка выиграла Кубок мира по шахматам

Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам на тай-брейке у Салимовой

Россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам, который проходил в азербайджанском Баку. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России.

В финале спортсменка встречалась с болгаркой Нургюл Салимовой. Они завершили вничью обе партии в классические шахматы. На тай-брейке с укороченным контролем времени сильнее оказалась 24-летняя россиянка. Общий счет противостояния — 2,5:1,5 в пользу Горячкиной. За победу россиянка получит 50 тысяч долларов. Салимова заработала 35 тысяч.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил Горячкину. Он заявил, что во время турнира спортсменка показывала стабильно высокий уровень игры и подготовки, победив в четырех матчах из шести в основное время.

Международная шахматная федерация разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в том случае, если до этого не будет принято другое решение.