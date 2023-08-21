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17:41, 21 августа 2023Мир

В Кельне обыскали дом украинки из русскоязычной общины

Спецназ Кельна обыскал дом украинки Колбасниковой из русскоязычной общины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Markus Ulmer / Reuters

Спецназ Кельна обыскал дом украинки из русскоязычной общины Елены Колбасниковой, а также ее партнера Макса Шлунда. Об этом сообщила газета Koelner Stadt-Anzeiger.

Уточняется, что следователи изъяли в квартире одну или несколько единиц оружия, однако подлинность их еще проверяется. В частности, полиция допускает, что пара может иметь доступ к автомату Калашникова.

В материале также сказано, что в воскресенье Колбасникова возглавила автопробег с российским флагом по Кельну, тем не менее старший прокурор Ульф Виллун отрицает связь акции с обыском.

Ранее сеть немецких супермаркетов REWE попыталась уволить Макса Шлунда из-за российского происхождения. По его словам, руководство заинтересовалось его участием в подготовке гуманитарной помощи для Донбасса.

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    Анастасия Заикина
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