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18:54, 21 августа 2023Мир

В Кремле прокомментировали предстоящий саммит БРИКС в ЮАР

Кремль: Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции

Фото: James Oatway / Reuters

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге, в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На сайте пресс-службы отмечается, что в преддверии саммита президент выступит с видеообращением перед участниками Делового форума БРИКС.

Ключевые темы форума будут включать «проблематику возможного расширения объединения, глобальную и региональную повестку дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС». Кроме того, сообщается, что Путин расскажет о приоритетах России в рамках председательства БРИКС в 2024 году.

В заявлении говорится, что главы государств-участников БРИКС проведут встречи с руководителями более чем 50 стран мира и главами исполнительных структур региональных организаций, а итоговые договоренности саммита будут изложены в Йоханнесбургской декларации.

Весной Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» Путина по обвинению в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В связи с ратификацией ЮАР Римского статута — основополагающего документа МУС — было принято решение по взаимной договоренности об участии президента России в работе саммита онлайн. Россию на саммите БРИКС представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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    Максим Габриелян
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