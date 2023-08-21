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21:06, 21 августа 2023Забота о себе

Дерматовенеролог назвала опасные для здоровья зоны в квартире

Дерматовенеролог Яковлева: в ванной нельзя ходить босиком из-за грибка

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В каждой квартире есть «грязные зоны», которые могут стать источником опасных бактерий и болезней, рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева. Угрожающие здоровью уголки квартиры она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Яковлева назвала ванную комнату одним из самых грязных помещений и заявила, что там нельзя ходить босиком из-за грибка. «Если быть точнее, то это влажные, сырые и незасветленные уголки комнаты. Контакт с грибком вызывает заболевание ногтей, называемое еще онихомикозом», — объяснила она. Кроме грибка, в ванной может расти плесень, вызывающая астму, пневмонию, общую интоксикацию организма.

Опасен, продолжила Яковлева, и туалет. «Не нужно садиться оголенными участками тела даже на тот унитаз, который был тщательно вымыт дезинфицирующими средствами. В них много аллергенов, которые способны вызвать раздражение», — предупредила она.

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На кухне, отметила она, также могут подстерегать плесень, грибок и иные микроорганизмы. Особую опасность представляет губка, если ее не менять каждую неделю и не просушивать после использования. «На посуде, которая вымыта такой губкой, остаются бактерии. Они через еду попадают в организм, вызывая отравление или нарушения пищевого тракта», — сказала она.

Еще одним источником заразы, по мнению Яковлевой, становится входная дверь, на ручке которой без дезинфекции могут скопиться микробы.

Если после таких прикосновений притронуться к слизистой или ротовой полости, можно подцепить кишечные инфекции.

Светлана Яковлевадерматовенеролог

Ранее специалистка одной из московских клининговых фирм Ольга Малашкова назвала места на кухне, в которых наиболее активно размножаются бактерии. На поверхности раковины, по словам Малашковой, живут кишечная палочка, листерии, сальмонеллы и прочие опасные организмы.

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    Александра Лисица
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