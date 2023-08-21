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14:45, 21 августа 2023Интернет и СМИ

Утяшева рассказала о постыдном случае с Волей

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о постыдном случае, который с ней произошел. В эфире шоу «Дерзкая готовка» она призналась, что однажды испытала неловкость на концерте супруга, комика Павла Воли. Видео опубликовано на ее YouTube-канале.

Утяшева отметила, что инцидент произошел, когда она пришла на выступление Воли в Санкт-Петербурге. «Павел начинает очень серьезный блок про мужчин и женщин, про интимные отношения. (...) И вот [он говорит,] что у женщины [половой] орган называется некрасиво. И он это слово (влагалище — прим. «Ленты.ру») выкрикивает раз пять», — вспомнила она.

По словам гимнастки, после этого одна из зрительниц повернулась к ней и спросила, все ли у нее в порядке с сексуальной жизнью. Услышав вопрос, Утяшева покраснела и ушла из зала. «Я потом в гримерке говорю: "Павел, это что такое было?" Потому что на кухне, когда он мне рассказывал этот стендап, слова на "в" не было"», — добавила она. В ответ Воля сказал ей, что эту шутку ему помогли придумать коллеги перед концертом.

Ранее Утяшева ответила на вопрос о том, ревнует ли она Волю к другим женщинам. Утяшева сказала, что не склонна к ревности, и объяснила это тем, что «сильно и давно» повзрослела.

Воля и Утяшева поженились осенью 2012 года. В 2013-м у них родился сын Роберт, а спустя два года на свет появилась дочь София.

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    Олег Давыдов
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