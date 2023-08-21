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01:04, 21 августа 2023Бывший СССР

На Украине объяснили причину радости Зеленского по поводу поставок F-16

Лопатенок: радость Зеленского по поводу получения F-16 нужна для СМИ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Радость главы Украины Владимира Зеленского по поводу поставок самолетов-истребителей F-16 создана исключительно для СМИ. Такое мнение выразил украинский режиссер Игорь Лопатенок в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, целью восторга украинского лидера является создание инфоповода. «Это просто шумиха в медиа», — считает режиссер. Он привел слова «одного из пилотов военной авиации США», отметившего, что на подготовку американского летчика уходит около года.

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