На Украине объяснили причину радости Зеленского по поводу поставок F-16

Лопатенок: радость Зеленского по поводу получения F-16 нужна для СМИ

Радость главы Украины Владимира Зеленского по поводу поставок самолетов-истребителей F-16 создана исключительно для СМИ. Такое мнение выразил украинский режиссер Игорь Лопатенок в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, целью восторга украинского лидера является создание инфоповода. «Это просто шумиха в медиа», — считает режиссер. Он привел слова «одного из пилотов военной авиации США», отметившего, что на подготовку американского летчика уходит около года.