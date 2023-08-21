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16:13, 21 августа 2023Спорт

Макгрегор назвал похожего на него молодого бойца

Конор Макгрегор заявил, что ирландец Иэн Гарри максимально похож на него

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал действующего молодого бойца, который похож на него. Слова спортсмена приводит MMA News.

Макгрегор выделил 25-летнего ирландца Иэна Мачадо Гарри. «Он может драться в полусреднем, в среднем весе. Иэн говорит, что будет делать вещи, которые я делал многие годы», — заявил боец. Он выразил уверенность в том, что Гарри станет чемпионом в двух дивизионах.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. Последний бой он провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

Гарри в ММА провел 17 поединков, не потерпев ни одного поражения. Он известен по выступлениям в UFC и Cage Warriors.

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    Ксения Курашкина
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