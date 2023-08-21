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19:56, 21 августа 2023Россия

Стало известно местонахождение организатора экскурсии по московским коллекторам

РИА Новости: организатор экскурсии по коллекторам Москвы Дубас находится в СК
СюжетЛивень в Москве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Организатор экскурсии по московским коллекторам Никита Дубас на данный момент находится в Следственном комитете России (СК). Об этом сообщил РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов.

По его словам, Дубас был организатором экскурсии и в момент ЧП находился в Белоруссии. Узнав о произошедшем, он выехал в Москву. «Я ему звонил буквально 10 минут назад, он находится сейчас в Следственном комитете», — сказал собеседник агентства.

Диггер также рассказал, что проводником группы, которая пропала на экскурсии, был Константин Филиппов. По словам Давыдова, Филиппов не посмотрел прогноз погоды до выхода на маршрут, а в какой-то момент перестал выходить на связь. При этом собеседник агентства не исключил, что Дубас мог быть в курсе планов Филиппова об экскурсии.

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Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников.

В настоящее время следователи выясняют, почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.

Опытные московские диггеры рассказали «Ленте.ру», что даже небольшой дождь может быть опасен для тех, кто находится в дренажном коллекторе. В случае неблагоприятного прогноза организаторы должны предупреждать об этому участников похода и отменять мероприятие, либо переносить его на другой день.

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    Никита Абрамов
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